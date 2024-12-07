شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: قادرون على الفوز أمام دجوليبا المالى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز ، أن فريقه جاهز تماماً لمواجهة دجوليبا المالي فى دوري أبطال أفريقيا، مشددا على أن الفريق استعد جيدا في الفترة الأخيرة من أجل مواصلة مشواره القوي في البطولة القارية بعد الفوز بخماسية في الجولة الأولى أمام ساجرادا الأنجولي.

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة مساء غدٍ الأحد باستاد 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وأوضح المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي أنه شاهد المباراة الأخيرة لفريق دجوليبا في دوري الأبطال أمام الترجي التونسي، ويعلم جيدا أنه فريق قوي، رغم الخسارة برباعية ويمتلك لاعبين جيدين أغلبهم صغير السن، ويدرك أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق كونها تقام على أرض دجوليبا ووسط جماهيره، ويرغب بالتأكيد في الفوز وتعويض الخسارة الأولى.

وشدد المدرب على أن بيراميدز حضر إلى مالي من أجل الفوز ولا بديل غيره، لمواصلة المشوار القوي في دوري الأبطال، والفريق جاهز تماما ورغم غياب الشناوي وإبراهيم عادل وأوباما وإيجولا، إلا أن الفريق قادر على الفوز طمعا في التقدم خطوة أكبر في مشوار البطولة القارية الكبيرة.

المدير الفني أوضح أنه لا يشعر بأي قلق على الفريق خاصة بعد الخسارة الأخيرة في الدوري أمام المصري، خاصة مع الأداء القوي الذي يقدمه الفريق في مبارياته سواء بالدوري أو دوري الأبطال، وبالتالي فهو غير قلق على الفريق والأمور ستتحسن في المرحلة المقبلة، والفريق قادر على التطور والتقدم في جميع البطولات بقوة.