شكرا لقرائتكم خبر عن آية أيمن تتوج بذهبية بطولة العالم للسباحة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالسبت، 07 ديسمبر 2024 03:02 م
توجت آية أيمن لاعبة منتخب السباحة البارالمبي بالمركز للأول وذهبية بطولة كأس العالم التى تقام بمصر فى الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر الجارى.
وتقام بطولة كأس العالم للسباحة البارالمبية بنادى النادى بالعاصمة الإدارية بمشاركة 16 دولة وهي مصر – السعودية – الإمارات – العراق – اوزباكستان – بيلا روسيا – هونغ كونغ – فنلندا – الهند – كازاخستان – ليبيا – المغرب – البرتغال – رومانيا – تركيا – السويد.
وتُعد هذه البطولة النسخة الثالثة على التوالى التى تقام فى مصر من بطولة العالم للسباحة البارالمبية، حيث استضافت مصر البطولة في العام المضي بالعاصمة الإدارية أيضا.
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