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آية أيمن تتوج بذهبية بطولة العالم للسباحة البارالمبية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

السبت، 07 ديسمبر 2024 03:02 م

توجت آية أيمن لاعبة منتخب السباحة البارالمبي بالمركز للأول وذهبية بطولة كأس العالم التى تقام بمصر فى الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر الجارى.

وتقام بطولة كأس العالم للسباحة البارالمبية بنادى النادى بالعاصمة الإدارية بمشاركة 16 دولة وهي مصر – – الإمارات – العراق – اوزباكستان – بيلا روسيا – هونغ كونغ – فنلندا – الهند – كازاخستان – ليبيا – المغرب – البرتغال – رومانيا – تركيا – السويد.

وتُعد هذه البطولة النسخة الثالثة على التوالى التى تقام فى مصر من بطولة العالم للسباحة البارالمبية، حيث استضافت مصر البطولة في العام المضي بالعاصمة الإدارية أيضا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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