شكرا لقرائتكم خبر عن آية أيمن تتوج بذهبية بطولة العالم للسباحة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

توجت آية أيمن لاعبة منتخب السباحة البارالمبي بالمركز للأول وذهبية بطولة كأس العالم التى تقام بمصر فى الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر الجارى.

وتقام بطولة كأس العالم للسباحة البارالمبية بنادى النادى بالعاصمة الإدارية بمشاركة 16 دولة وهي مصر – السعودية – الإمارات – العراق – اوزباكستان – بيلا روسيا – هونغ كونغ – فنلندا – الهند – كازاخستان – ليبيا – المغرب – البرتغال – رومانيا – تركيا – السويد.

وتُعد هذه البطولة النسخة الثالثة على التوالى التى تقام فى مصر من بطولة العالم للسباحة البارالمبية، حيث استضافت مصر البطولة في العام المضي بالعاصمة الإدارية أيضا.