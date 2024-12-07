شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك وإنيمبا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

تقرر تأجيل المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيرى في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليقام مساء اليوم السبت.

وكان من المقرر إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بالبرتغالي جوزيه جوميز في الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت نيجيريا، الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، قبل أن يتم تأجيله.

وأخطر المنسق الإعلامي للمباراة مسؤولي نادي الزمالك بإقامة المؤتمر الصحفي الخاص بالبرتغالي جوزيه جوميز في الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت نيجيريا، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، نظراً لوجود بعض الترتيبات فيما يخص المؤتمر لم يتم الانتهاء منها.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غد، الأحد، باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.