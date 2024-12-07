شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة الإسكندرية تشكر الحكم أحمد التونسى لإنقاذه لاعب المحلة من بلع لسانه والان مع تفاصيل الخبر

وجهت منطقة الإسكندرية الشكر للحكم أحمد التونسي لحسن تصرفه خلال إدارته مباراة غزل المحلة والقناة في دورى الجمهورية وإنقاذه لاعب زعيم الفلاحين بعد تعرضه لبلع لسانه خلال اللقاء.

وكتبت المنطقة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "يتقدم عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، وحسن إسماعيل المدير التنفيذى لفرع الإسكندرية بخالص الشكر والتقدير للحكم السكندرى احمد التونسي لحسن تصرفه خلال إدارته لمباراة غزل المحلة والقناة في دورى الجمهورية عندما لمح سقوط أحد لاعبي المباراة علي الارض، فقام الحكم بإيقاف المباراة وجرى مسرعا نحو اللاعب الذى تعرض لحالة "بلع اللسان" ونجح في "شد اللسان" لحين نزول الجهاز الطبي للفريق حتي تم إنقاذ اللاعب ".

وأضافت، "ولهذا الموقف سطر مجلس إدارة نادى المحلة علي صفحته الرسمية شكر وتقدير للحكم السكندرى احمد التونسي علي حسن تصرفه في إنقاذ اللاعب واعلنت لجنة الحكام الرئيسية عن تكريم الحكم السكندرى خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتابعت، "ومن المعروف أن فرع الإسكندرية يقوم بتنظيم الدورات الطبية للاسعافات الاولية بصفة دورية عن طريق الدكتور علاء رشاد رئيس اللجنة الطبية لجميع عناصر اللعبة من مدربين وحكام ولاعبين لمواجهة أى ظروف طارئة تحدث أثناء المباريات".

إنقاذ الحكم للاعب