شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الأهلي.. موعد مباراة استاد أبيدجان مع شباب بلوزداد فى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق شباب بلوزداد الجزائري نظيره استاد أبيدجان الإيفواري فى السادسة مساء اليوم، السبت، ضمن الجولة الثانية من الدوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، بجانب استاد أبيدجان.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على استاد أبيدجان بنتيجة 4-2 في القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين في الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

ويحتل النادى الأهلى ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى صاحب الوصافة، بينما جاء شباب بلوزداد الجزائرى فى المركز الثالث بدون نقاط بفارق الأهداف عن استاد أبيدجان الإيفوارى صاحب المركز الرابع والأخير.