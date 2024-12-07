شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للتايكوندو البومزا يعود للقاهرة بعد إنجاز برونزية بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

السبت، 07 ديسمبر 2024 03:21 م

وصلت بعثة منتخب مصر للتايكوندو البومزا اليوم إلى القاهرة بعدما حقق أبطال مصر إنجازا كبيرا بالفوز بالميدالية البرونزية فى منافسات الماستر فى البطولة التى أقيمت فى هونج كونج.

وكان منتخب مصر للبومزا قد حقق برونزية بطولة العالم المقامة فى هونج كونج بعد الفوز على المنتخب الهندي فى مباراة دور الـ 8 وخسر بصعوبة أمام المنتخب الأمريكي فى نصف النهائى.

ويضم المنتخب من اللاعبين كلا من عيد عبد الفتاح ويحيى عبد الحميد وعماد عبد الله شعبان.

ويرأس البعثة مجدى طايل نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ويرافقه الجهاز الفنى أحمد محمود مديرا فنيا، الكورى الجنوبي آن هيونج ون مدربا وعماد الدين محمود مدربا، ومحمد سمير طبيبا.

وتعتبرالميدالية البرونزية لمنتخب البومزا هى الميدالية الثانية لابطال التايكوندو تحت قيادة مجلس الإدارة الجديد المنتخب برئاسة المستشار محمد مصطفي بعد أن حققت منذ أيام جني خطاب الميدالية الذهبية لبطولة رومانية المفتوحة للتايكوندو.