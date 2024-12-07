شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلى × 15 فى ملاعب جنوب أفريقيا قبل مواجهة أورلاندو اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

ولم يحقق المارد الأحمر أي فوز في ملاعب جنوب أفريقيا خلال 15 زيارة سابقة بمختلف المسابقات، سواء في دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية أو دوري السوبر الأفريقي.

وتعادل الأهلي في 8 مباريات مقابل الخسارة فى 7 مباريات خارج أرضه أمام منافسيه من جنوب أفريقيا منذ عام 2001، وسوف تشهد مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا مواجهة أورلاندو والأهلي المواجهتين السابعة والثامنة ضمن مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وبناءً على ذلك، سيكون الفريق الأحمر الخصم الأكثر تكرارًا لأورلاندو فى القارة السمراء.

وخلال الـ6 مباريات السابقة التي جمعت بينهما، لم يحقق الأهلي سوى فوز وحيد مقابل 3 انتصارات لأورلاندو والتعادل فى مناسبتين.

وفاز الأهلي على ستاد أبيدجان 4-2 فى القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين فى الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد بالجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.