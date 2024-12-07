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علي فرج يتأهل إلى نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

السبت، 07 ديسمبر 2024 02:27 م

تأهل البطل المصري علي فرج، المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تقام بنادي هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز علي فرج في نصف النهائي على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-7, 11-3, 11-8، وينتظر علي فرج فى المباراة النهائية الفائز من لقاء مصطفى عسل والويلزي جويل ميكين فى نصف النهائي.

ويشهد هذا الدور مواجهات مصري قوية بعد تأهل 5 مصريين وهم: نور الشربيني، هانيا الحمامي، نوران جوهر، في منافسات السيدات، وعلي فرج ومصطفى عسل في منافسات الرجال.

وجاءت مباريات المصريين في نصف النهائي كالتالي:

نوران جوهر وهانيا الحمامي.

مصطفى عسل والويلزي جويل ميكين.

علي فرج والبيروفي دييجو إلياس.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، بواقع 20 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي:

11 لاعبة فى منافسات السيدات: نور الشربيني، زينة ميقيوي، روان العربي، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، هنا رمضان، أمينة عرفي، ملك خفاجي، سنا إبراهيم، ندى عباس، نوران جوهر.

9 لاعبين فى منافسات الرجال: علي فرج، محمد زكريا، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، ومصطفى عسل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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