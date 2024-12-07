شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتأهل إلى نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالسبت، 07 ديسمبر 2024 02:27 م
تأهل البطل المصري علي فرج، المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تقام بنادي هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
وفاز علي فرج في نصف النهائي على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-7, 11-3, 11-8، وينتظر علي فرج فى المباراة النهائية الفائز من لقاء مصطفى عسل والويلزي جويل ميكين فى نصف النهائي.
ويشهد هذا الدور مواجهات مصري قوية بعد تأهل 5 مصريين وهم: نور الشربيني، هانيا الحمامي، نوران جوهر، في منافسات السيدات، وعلي فرج ومصطفى عسل في منافسات الرجال.
وجاءت مباريات المصريين في نصف النهائي كالتالي:
نوران جوهر وهانيا الحمامي.
مصطفى عسل والويلزي جويل ميكين.
علي فرج والبيروفي دييجو إلياس.
وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، بواقع 20 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي:
11 لاعبة فى منافسات السيدات: نور الشربيني، زينة ميقيوي، روان العربي، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، هنا رمضان، أمينة عرفي، ملك خفاجي، سنا إبراهيم، ندى عباس، نوران جوهر.
9 لاعبين فى منافسات الرجال: علي فرج، محمد زكريا، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، ومصطفى عسل.
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