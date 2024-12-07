شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتأهل إلى نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري علي فرج، المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تقام بنادي هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز علي فرج في نصف النهائي على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-7, 11-3, 11-8، وينتظر علي فرج فى المباراة النهائية الفائز من لقاء مصطفى عسل والويلزي جويل ميكين فى نصف النهائي.

ويشهد هذا الدور مواجهات مصري قوية بعد تأهل 5 مصريين وهم: نور الشربيني، هانيا الحمامي، نوران جوهر، في منافسات السيدات، وعلي فرج ومصطفى عسل في منافسات الرجال.

وجاءت مباريات المصريين في نصف النهائي كالتالي:

نوران جوهر وهانيا الحمامي.

مصطفى عسل والويلزي جويل ميكين.

علي فرج والبيروفي دييجو إلياس.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، بواقع 20 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي:

11 لاعبة فى منافسات السيدات: نور الشربيني، زينة ميقيوي، روان العربي، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، هنا رمضان، أمينة عرفي، ملك خفاجي، سنا إبراهيم، ندى عباس، نوران جوهر.

9 لاعبين فى منافسات الرجال: علي فرج، محمد زكريا، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، ومصطفى عسل.