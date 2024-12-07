شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يطالب لاعبي المصري بالفوز على بلاك بولز للحفاظ على صدارة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

عقد علي ماهر ، المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع اللاعبين، على هامش معسكر الفريق بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، استعداداً لمواجهة بلاك بولز.

ويستعد المصري لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي في التاسعة مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب علي ماهر لاعبيه بالفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على صدارة المجموعة، واستمرار النتائج والعروض القوية التي يقدمها الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة أن كل انتصار يحفز اللاعبين للقاء التالي.

كما تواصل مجلس إدارة المصري مع بعثة الفريق لحثهم على تقديم عرض كروي يليق بتاريخ الفريق البورسعيدي.

وضم على ماهر المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى 22 لاعباً استعدادا للقاء المرتقب وهم: محمود جاد، محمود حمدى، محمد شحاته لحراسة المرمى، كريم العراقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عمرو سعداوى، أحمد عيد، خالد صبحى لخط الدفاع، محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر، يوسف الجوهرى، عبد الرحيم دغموم، خالد الغندور، أحمد القرموطى، أمادو با، البنينى سامادو أتدجيكو لخط الوسط، محمد الشامى، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجى.

ويقع النادى المصرى بالمجموعة الرابعة التى تضم فرق، الزمالك حامل لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية، بلاك بولز بطل موزمبيق، وإنيمبا بطل نيجيريا.

واستهل المصري دور المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد، بينما استهل بطل موزمبيق مشوار المجموعات بالهزيمة أمام الزمالك بثنائية نظيفة.