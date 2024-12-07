شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مباراة تكشف معاناة الأهلى تحت "أشعة الشمس" قبل مواجهة أورلاندو بيراتس والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر الأهلي خوض تحد خاص فى دوري أبطال أفريقيا حين يستكمل مشواره في البطولة التي يحمل لقبها. ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي اليوم السبت فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

وخاض الأهلى الفترة الأخيرة 16 مباراة على ملاعب المنافسين بقارة أفريقيا أقيمت عصرا، وكانت نتائجها سيئة للغاية لعشاق الرداء الأحمر، إذ تلقى سبع هزائم وتعادل فى 7 لقاءات، وحقق فوزين فقط جاءت كالتالى:

خسرالأهلى من كمبالا سيتى الأوغندى بهدفين دون رد فى 2018، وتعادل مع حوريا كوناكرى الغينى سلبياً فى نفس العام، فيما تلقى خسارة من جيما جيفار الإثيوبى بهدف دون رد فى 2019، ثم خسر المارد الأحمر من سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى 2019.

كما خسر الأهلى من فيتا كلوب الكونغولى بهدف دون رد فى 2019 ثم تلقى هزيمة قاسية هى الأكبر فى تاريخ مشاركاته الأفريقية حينما سقط أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا بخماسية دون رد فى 2019، وتعادل المارد الأحمر مع بلاتينيوم الزيمبابوى بهدف لكل فريق فى 2020، ثم تعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق أيضاَ فى نفس العام.

بينما نجح الأهلى فى الفوز على سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد فى 2021 ثم خسر من سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى 2021 ظهراً بأدغال أفريقيا ثم عاد ليحقق فوزاً على فيتا كلوب بثلاثية دون رد فى دور المجموعات بالنسخة الحالية لدوري الأبطال وسجلها محمد شريف ومجدى افشة وطاهر محمد طاهر فى لقاء أقيم بالكونغو ظهراً ، ثم تعادل مع المريخ السودانى بهدفين مقابل هدفين، سجل ثنائية المارد الأحمر بدر بانون من ركلة جزاء وياسر إبراهيم فى الوقت القاتل من المباراة بآخر مباراة بدور المجموعات.

ثم واجه الأهلى صن دوانز فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 عصراً، وتعادل بهدف لكل فريق، ثم واجه الهلال السودانى بالجولة الثانية من النسخة السابقة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبى، ثم عاد وواجه صن داونز فى دور المجموعات بدوري الأبطال وخسر بخماسية مقابل هدفين ثم واجه صن دوانز مرة أخري ولكن فى بطولة دوري السوبر الافريقى وتعادل سلبياً فى آخر مباراة خاضها على ملاعب منافسيه ظهراً.

وحقق الأهلي فوزا على استاد أبيدجان 4-2 في القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين في الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.