شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد منافسات أبطال رفع الأثقال فى بطولة العالم بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ يوم 12 ديسمبر الجاري المشاركات المصرية منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال بالبحرين، والتى يشارك فيها الفراعنة وبينهم البطلة الأولمبية سارة سمير.

ويخوض محمود حسنى منافسة وزن 96 كجم يوم 12 من نفس الشهر الحالى و سارة سمير يوم 13 لمنافسات وزن 81 كجم.

فيما يخوض ياسر أسامة وزن 102 كجم يوم 13 ديسمبر و رحمة أحمد وزن 87 كجم يوم 14 ديسمبر.

من ناحية أخري، كشف محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال، عن الإستقرارعلى التعاقد مع خبير فنى أجنبى للمنتخب، خلال المرحلة المقبلة من أجل وضع خطة لزيادة عدد ميداليات اللعبة فى اولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأشار عبد القصود إلى أنه سيتم وضع خطة للعلاج الطبيعى والتغذية من أجل إكتمال كل العناصرالتى تعمل على تطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة مع الحفاظ على العناصر الأساسية من المدربين فى جميع القطاعات.

وأسفرت انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال التى أقيمت مؤخرا عن فوز محمد عبد المقصود برئاسة الاتحاد لدورة انتخابية جديدة.

ويتكون المجلس الجديد من محمد عبدالمقصود فى الرئاسة ومعه كلا من احمد سمير هاشم نائب للرئيس، مصطفى راغب أمين الصندوق، وفاز بسكرتير عام الاتحاد محمد إحسان بالتزكية، وفى العضوية فاز كلا من محمد سمير، انجا محمد، محمد فاروق، محمد أيمن.