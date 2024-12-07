شكرا لقرائتكم خبر عن العروض السعودية تطارد زيزو مجدداً فى الزمالك قبل انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية تجدد العروض السعودية لـ أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خاصة أن عقد اللاعب ينتهى آخر الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأى نادٍ بداية من يناير المقبل.

ويضع مسئولو نادي الأخدود السعودي زيزو على رأس خريطة تعاقداتهم في الميركاتو الشتوي حيث يجهزون عرضاً لتقديمه لنظرائهم في الزمالك للحصول على خدمات اللاعب لإيمانهم بمدى إمكانياته الكبيرة في تقديم الإفادة لناديهم.

وكان مصدر كشف حقيقة اتفاق مسئولى نادى الزمالك مع أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق على التجديد لمدة 3 مواسم مقابل 60 مليون جنيه.

وأكد المصدر لـ ”الخليج 365”، أنه لم يحدث أي اتفاق مع زيزو، موضحاً أن ملف تجديد عقد اللاعب على رأس أوليات النادي الأبيض الفترة المقبلة.

ويجهز مسئولو نادي الزمالك العرض الأكبر لـ أحمد سيد زيزو تمهيداً لتجديد عقد اللاعب وإسدال الستار على هذا الملف نهائياً، وغلق باب الشائعات ومساعدة "زيزو" على التركيز فى الملعب، وعدم تشتت تفكيره.