غزل المحلة يسابق الزمن لحسم ملف المدرب الجديد قبل مواجهة سيراميكا

يسابق مسئولو نادى غزل المحلة الزمن لحسم ملف المدير الفنى الجديد للفريق خلال الـ48 ساعة القادمة بحد أقصى، خلفا للمدرب أحمد عيد عبد الملك.

ويواصل غزل المحلة بقيادة عصام محيسن تدريباته استعداداً لمواجهة زد فى أولى مواجهات ألفريق فى بطولة كأس الرابطة، وعقد محيسن جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز الكامل فى التدريبات لمعالجة الأخطاء قبل العودة للمباريات القوية فى الرابطة والدوري.

وكان نادى غزل المحلة قد أعلن عن تعيين جهاز فنى مؤقت بقيادة عصام محسين لحين الاستقرار على مدير فنى جديد.

وجاء الجهاز ألفنى المؤقت كالتإلى:

عصام محيسن- مدير فني

محمود صبحى- مدرب عام

أشرف شيحة- مدرب مساعد

محمود شفيق- مدرب حراس

السعيد العدل- مخطط أحمال

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل قرر قبول الاعتذار الذى قدمه أحمد عيد عبد الملك عن الاستمرار فى مهام عمله كمديراً فنياً لفريق الأول عقب الخساره أمس أمام نادى الزمالك.

وتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر لأحمد عيد ولجهازه المعأون على ألفترة التى قضوها فى نادى غزل المحلة متمنين لهم التوفيق فى مشاريعهم المقبلة.

وكان أعلن أحمد عيد عبد الملك الرحيل عن منصب المدير ألفنى لفريق غزل المحلة بالتراضي، بعد الهزيمة الثقيلة التى تلقاها ألفريق من الزمالك بنتيجة 4- 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الاثنين بالجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.