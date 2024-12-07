فورمولا واحد: فيراري تأمل بتحقيق لقب الصانعين بعد غياب قبل انضمام هاميلتون

الرياص - اسماء السيد - ابوظبي : تلقى فريق فيراري ضربة قوية قد تُهدد فرصه في انتزاع لقب الصانعين في بطولة العالم لفورمولا واحد الغائب عن خزائنه منذ عام 2008، بعد إرجاع سائقه شارل لوكلير من موناكو عشرة مراكز في سباق جائزة أبو ظبي الكبرى، الجولة الرابعة العشرين والأخيرة المقررة الأحد.

في نهاية هذا الأسبوع على حلبة مرسى ياس، باتت طموحات فريق الحصان الجامح الذي سيبدأ فصلا جديدا العام المقبل مع بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون، واضحة: التفوق على ماكلارين، آخر فريق يمكنه عرقلة خططهم، والذي يمتلك الأفضلية حاليا بفارق 21 نقطة (640 مقابل 619).

لكن مهمة "سكوديريا" تعقدت بشكل كبير الجمعة، عندما أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) أن لوكلير سيعاقب بتراجع عشرة مراكز على خط الانطلاق نتيجة تغيير بطارية السيارة.

يقول المدير العام لفيراري الفرنسي فريديريك فاسور إنه لأول مرة منذ عام 2014، ومع دخول فورمولا واحد حقبة المحركات الهجينة "نحن في المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة. وهذا بحد ذاته إنجاز كبير".

منذ أن تولى فاسور قيادة "سكوديريا" في بداية 2023، أعاد تنشيط الفريق سعيا لاستعادة مجده كأكثر الفرق تتويجا في تاريخ فورمولا واحد، وهو الذي ينتظر أيضا لقبا للسائقين منذ عام 2007.

خلال الموسمين الماضيين، فرض "فريد" أسلوبه الخاص على الفريق في مارانيلو شمال إيطاليا، مقر العلامة الإيطالية العريقة، حيث قام بإعادة هيكلة واسعة ودفع الفريق لاتخاذ المزيد من المخاطرات.

قال لوكلير في أيلول/سبتمبر الماضي "فاسور غيّر الكثير من الأمور. يحاول فهم كل شخص في الفريق ووضعه في أفضل الظروف لاستخراج أقصى طاقاته".

هاميلتون "القطعة الناقصة"

في سعيها نحو التتويج، ستضيف فيراري ورقة جديدة إلى أوراقها العام المقبل بضم هاميلتون الذي سيختتم الأحد مسيرة دامت 12 موسما مع مرسيدس، ليبدأ فصلا جديدا مع سكوديريا.

يسعى هاميلتون في الفصل الجديد من مسيرته إلى إحراز لقبه العالمي الثامن ودخول قائمة الأبطال الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين عند التتويج (سيبلغ الأربعين في كانون الثاني/يناير)، مسجّلا اسمه إلى جانب الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو، الإيطالي جوزيبي فارينا والأسترالي جاك برابهام.

ويُعتبر انضمام هاميلتون الذي تراجعت نتائجه منذ 2022 مع مرسيدس، أبرز انتقالات القرن في فورمولا واحد. سيحل مكان الإسباني كارلوس ساينس، بفضل علاقة تعود إلى 20 عاما مع فاسور الذي أشرف على البريطاني في فورمولا 3 الأوروبية عام 2005 وجي بي 2 (الاسم السابق للفورمولا 2) عام 2006 حيث فاز كلاهما بالألقاب.

قال فاسور العام الماضي "شعرت حقا أن هاميلتون هو القطعة التي كانت تنقصنا، ليس لأنه أفضل من غيره، ولكن لأنه يكمل التشكيلة بشكل مثالي".

وأضاف "أي سائق، مهما كان، يجلب ديناميكية وخبرة ورؤية مختلفة للسباق. وأعتقد أن الوقت كان مناسبا لهذه الخطوة".

"دافع كبير" للوكلير

لكن التحدي الأكبر لأي سائق هو زميله في الفريق: هاميلتون سيواجه شارل لوكلير الذي يصغره بـ12 عاما ولا يزال يطمح لتحقيق لقبه الأول في الفئة الملكية.

قال لوكلير "سيكون أمرا مشوّقا للغاية أن أتعلم من أحد أفضل السائقين في التاريخ، ولكنه أيضا دافع كبير بالنسبة لي للتفوق على لويس".

ويملك لوكلير فرصة ليصبح وصيف البطل خلف الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، كما كان الحال في 2022، لكنه يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب السائقين خلف البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين).

منذ انضمامه إلى أكاديمية فيراري للسائقين في 2016 ودخوله فورمولا واحد كسائق أساسي في 2019، أصبح لوكلير المفضل لدى جماهير فيراري (تيفوزي)، بدعم من فاسور الذي يعرفه منذ أن كان عمره 11 عاما.