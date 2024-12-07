شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب سيدات اليد أمام تونس اليوم لحسم برونزية أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب سيدات كرة اليد مواجهة قوية أمام نظيره التونسى اليوم، السبت، للمنافسة على برونزية بطولة أفريقيا التى تستضيفها الكونغو، والتى شهدت تأهل الفراعنة إلى بطولة العالم لأول مرة بالتاريخ بالوصول إلى المربع الذهبى.

موعد مباراة مصر وتونس

تقام مباراة مصر و تونس فى الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وخسر منتخب سيدات كرة اليد أمس، الجمعة، أمام نظيره الأنجولي بنتيجة 36 -22 فى نصف نهائى بطولة افريقيا المقامة فى الكونغو.

تأهل منتخب سيدات اليد إلى نصف النهائى بعد الفوز على نظيره الكونغولي بنتيجة 23-22 فى إطار ربع نهائى بطولة أفريقيا والتى تستضيفها جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، وهى البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025 .

وتأهل منتخب السيدات لكرة اليد إلى دور الثمانية رسميا بالفوز على نظيره كاب فيردى بنتيجة 27-24 فى ختام مواجهاته بالدور الأول بمنافسات كأس الأمم الأفريقية ، الثلاثاء.

و نجح منتخب سيدات كرة اليد فى تحقيق الفوز فى أول وثان اللقاءات على الكونغو و الجزائر على التوالى ، قبل الخسارة أمام السنغال ثم الفوز على كينيا .

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: فرح الشاذلي، مي جمعة، منة السيد، مروة عيد، ملك طلعت، سارة الخولي، يارا هاني، روان سعيد، ليلي هيثم، فاطمة عرابي، شهد حسام، مريم عمر، أمينة هشام، لوجي عبيد، تقي كمال، رانا راضي، ونوران خالد.

وتضم قائمة منتخبنا الوطنى المصرى الأول للسيدات لكرة اليد كلا من: عبده عبد الوهاب المشرف العام على المنتخبات الوطنية للسيدات ورامى عبد اللطيف المدير الفنى و محمد عبد الكريم المدرب العام و محمد عبد المنعم مدرب حراس المرمى و حازم حامد محلل فنى و إيمان مرجان المدير الإدارى و مروج جلال نديم أخصائية علاج طبيعى.