شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة أورلاندو فى جنوب أفريقيا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحة النادي الأهلي، على فيس بوك، صوراً من غرفة ملابس الفريق قبل مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، وغادر الأهلي منذ قليل مقر إقامته بجنوب أفريقيا متوجهاً إلى أستاد أورلاندو لمواجهة أورلاندو بيراتس.

غرفة الملابس



غرفة خلع الملابس



غرفة ملابس الأهلي قبل لقاء اورلاندو



غرفة ملابس الإهلي

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، السبت؛ لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلي مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى على ملعب أورلاند وستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

1_الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

2_حقق الأهلي فوزاً على استاد أبيدجان 4-2 في القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين في الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

3_يتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

4_وصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

5_يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.