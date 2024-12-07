شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات جمعت الأهلى وأورلاندو بيراتس قبل لقاء اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

سبق للأهلي أن لعب ست مباريات مع أورلاندو بيراتس، منها أربع مباريات في دوري أبطال أفريقيا، ومباراتان في كأس الكونفيدرالية، فاز الأهلي في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر ثلاث مباريات، أحرز لاعبوه ستة أهداف وتلقت شباكه تسعة، والطريف أن الفوز الوحيد للأهلي كان في نهائي دور الأبطال 2013، وتوج الأهلي بكأس البطولة، بينما لم يتوج أورلاندو بيراتس بأي بطولة في المواسم التي واجه فيها الأهلي، وهو أول فريق من جنوب أفريقيا يفوز ببطولة إفريقية عندما فاز بكأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري 1995، والتي أهلته ليفوز بكأس السوبر الإفريقي بعد تغلبه على شبيبة القبائل الجزائري.

مواجهات الأهلي وأورلاندو:

أورلاندو 3 × 0 الأهلي - مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2013

الأهلي 0 × 0 أورلاندو - مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2013

أورلاندو 1 × 1 الأهلي - نهائي دوري أبطال أفريقيا 2013

الأهلي 2 × 0 أورلاندو - نهائي دوري أبطال أفريقيا 2013

أورلاندو 1 × 0 الأهلي - نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية 2015

الأهلي 3 × 4 أورلاندو - نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية 2015.

مواجهات الأهلي وأورلاندو





مواجهات الأهلي وأورلاندو

6 مواجهات جمعت الأهلي وأورلاندو

وحقق الأهلي فوزا على استاد أبيدجان 4-2 في القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين في الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.