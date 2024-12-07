شكرا لقرائتكم خبر عن اللقب مصري.. نور الشربيني تصعد لنهائي بطولة هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تقام بنادي هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشربيني على الأمريكية أوليفيا ويفر فيالدور نصف النهائي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 31 دقيقة، حيث انسحبت اللاعبة الأمريكية من الشوط الثاني للإصابة، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 9-2 rtd.

بذلك تضمن مصر لقب السيدات، حيث تنتظر نور الشربيني الفائزة من مباراة نوران جوهر وهانيا الحمامي فى النهائي.

ويشهد هذا الدور مواجهات مصري قوية بعد تأهل 5 مصريين وهم: نور الشربيني، هانيا الحمامي، نوران جوهر، في منافسات السيدات، وعلي فرج ومصطفى عسل في منافسات الرجال.

وجاءت مباريات المصريين في نصف النهائي كالتالي:

نوران جوهر وهانيا الحمامي.

مصطفى عسل والويلزي جويل ميكين.

علي فرج والبيروفي دييجو إلياس.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، بواقع 20 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي:

11 لاعبة فى منافسات السيدات: نور الشربيني، زينة ميقيوي، روان العربي، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، هنا رمضان، أمينة عرفي، ملك خفاجي، سنا إبراهيم، ندى عباس، نوران جوهر.

9 لاعبين فى منافسات الرجال: علي فرج، محمد زكريا، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، ومصطفى عسل.