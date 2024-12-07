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اللقب مصري.. نور الشربيني تصعد لنهائي بطولة هونج كونج للاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

السبت، 07 ديسمبر 2024 01:08 م

تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تقام بنادي هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشربيني على الأمريكية أوليفيا ويفر فيالدور نصف النهائي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 31 دقيقة، حيث انسحبت اللاعبة الأمريكية من الشوط الثاني للإصابة، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 9-2 rtd.

بذلك تضمن مصر لقب السيدات، حيث تنتظر نور الشربيني الفائزة من مباراة نوران جوهر وهانيا الحمامي فى النهائي.

ويشهد هذا الدور مواجهات مصري قوية بعد تأهل 5 مصريين وهم: نور الشربيني، هانيا الحمامي، نوران جوهر، في منافسات السيدات، وعلي فرج ومصطفى عسل في منافسات الرجال.

وجاءت مباريات المصريين في نصف النهائي كالتالي:

نوران جوهر وهانيا الحمامي.

مصطفى عسل والويلزي جويل ميكين.

علي فرج والبيروفي دييجو إلياس.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، بواقع 20 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي:

11 لاعبة فى منافسات السيدات: نور الشربيني، زينة ميقيوي، روان العربي، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، هنا رمضان، أمينة عرفي، ملك خفاجي، سنا إبراهيم، ندى عباس، نوران جوهر.

9 لاعبين فى منافسات الرجال: علي فرج، محمد زكريا، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، ومصطفى عسل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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