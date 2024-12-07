شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة أورلاندو بيراتس بدوري الأبطال.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى. بينما يحل فريق شباب بلوزداد الجزائري ضيفا على إستاد أبيدجان الإيفواري فى السادسة مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من الدوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي فوزا على استاد أبيدجان 4-2 في القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين فى الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

ويحتل النادى الأهلى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى صاحب الوصافة، بينما جاء شباب بلوزداد الجزائرى فى المركز الثالث بدون نقاط بفارق الأهداف عن استاد أبيدجان الإيفوارى صاحب المركز الرابع والأخير.

سجل رباعية الأهلى فى ستاد أبيدجان بالجولة الاولى، كهربا (هدفين) فى الدقيقتين 14 و49 وهدف لكل من، أفشة فى الدقيقة 21 وحسين الشحات فى الدقيقة 26، فيما سجل ثنائية الضيوف، كلاً من كاسوم كونى وروجير اسالى فى الدقيقتين 30 و55.

وفى المباراة الثانية، انتهت مباراة شباب بلوزداد الجزائرى ضد أورلاندو بيراتس الجنوب افريقى بفوز الاخير بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الأولى من الدورى المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.

تقدم اورلاندو فى الدقيقة 5 عن طريق نكوتا، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، ونجح بلوزداد إحراز هدف عن طريق المحترف الجنوب أفريقى مايو فى الدقيقة 66 لتنتهى المباراة بفوز أورلاندو بهدفين مقابل هدف.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.