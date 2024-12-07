شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح مستمر فى وسط ملعب الزمالك أمام إنيمبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على استمرار توظيف أحمد فتوح فى مركز خط الوسط بمباراة إنيمبا النيجيري، المقرر لها غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية.

يأتي اختيار جوميز لـ أحمد فتوح في هذا المركز لإمكانيات اللاعب العالية فى بناء الهجمة من الخلف للأمام، وحتى يمنح الحرية لزميله عبد الله السعيد فى التحرك بأريحية في خط الهجوم، وزيادة الكثافة العددية للاعبي القلعة البيضاء في الخط الأمامي.

وجرب جوزيه جوميز هذه الطريقة مع أحمد فتوح في مباراة غزل المحلة بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري"Nile" وأتت بثمارها وساهمت في فوز الفريق الأبيض برباعية نظيفة.

كما استقر جوميز على الاعتماد على خدمات مصطفى الزنارى فى خط الدفاع لتعويض غياب حمزة المثلوثى بعد استبعاد الأخير وزميله ناصر ماهر من رحلة السفر إلى نيجيريا، استعداداً لخوض مباراة إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء قرار المدير الفنى بعد استشارة طبيب الفريق محمد أسامة، حيث يواصل ناصر ماهر التأهيل من الإصابة العضلة الخلفية، فيما يعاني المثلوثي من الإصابة بكدمة في القفص الصدري، تعرض لها خلال مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

كما تغيب عن صفوف الفريق الثنائي محمود شيكابالا و ناصر منسي للإيقاف من الاتحاد الأفريقي بسبب أحداث السوبر الأفريقي وأيضا محمد صبحي حارس الفريق الذي يغيب بسبب التاهيل من إصابة الظهر.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري غداً الأحد في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.