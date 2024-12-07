شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلي وأورلاندو بيراتس فى دوري الأبطال قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى الثالثة عصر اليوم مع فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي فى الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب استاد أورلاندو بمدينة جوهانسبرج.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ثم حقق الفوز على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين باستاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات

فيما بدأ أورلاندو بيراتس رحلته بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا من الدور الأول بتخطى عقبة كنابس سبورت بطل مدغشقر بالتعادل السلبى ذهاباً والفوز برباعية دون رد إياباً كما تخطى عقبة جوانينج جالاكسي بطل بوتسوانا بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بهدف دون رد ثم الفوز على شباب بلوزداد المغربى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وحقق الأهلي فوزا على استاد أبيدجان 4-2 في القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين فى الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب أفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.