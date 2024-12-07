شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بيراميدز بعد تعادل الترجي وساجرادا فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يمتلك بيراميدز فرصة ذهبية للانفراد بصدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا بعد تعثر الترجي التونسي أمام ساجرادا الأنجولي.

وتعادل الترجي سلبيًا خارج أرضه ضد ساجرادا الأنجولي فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

وبفضل التعادل، انفرد الترجي بالصدارة مؤقتاً برصيد 4 نقاط، ويليه بيراميدز بـ3 نقاط قبل مواجهة دجوليبا المالي.

فيما حصد ساجرادا نقطته الأولى ويظل دجوليبا متذيلا للترتيب بنقطة وحيدة.

ويختتم فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش اليوم السبت استعداداته لمواجهة دجوليبا المالى ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها السادسة من مساء غداً الاحد بتوقيت القاهرة على استاد 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

ويخوض بيراميدز مرانه الأخير الليلة على ملعب المباراة فى نفس موعد اللقاء وفقاً للوائح الاتحاد الافريقى الكاف وخلاله يضع يورتشيتش خطة المباراة ويتحدث مع لاعبيه عن أهمية الفوز فى لقاء الغد.

وكان بيراميدز قد نجح فى تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى على ساجرادا بخماسية مقابل هدف، ليتصدر ترتيب مجموعته.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات.

وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

وتخطى بيراميدز أيضا عقبة الجيش الرواندي بعد التعادل في ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ثم الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1 في دور الـ32.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني، وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى مالي لمواجهة دجوليبا في إطار دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يوسف نادر - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - طارق علاء - محمد الشيبي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - يوسف أسامة نبيه - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويغيب عن رحلة مالي، أحمد الشناوي وإبراهيم عادل بسبب الإصابة بنزلة برد، وكذلك يوسف أوباما بسبب الإصابة في الركبة، وصديق إيجولا لعدم القيد الأفريقي.