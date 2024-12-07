شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يُخطر الأهلي بمواعيد مبارياته فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي الأهلي مواعيد مباريات المارد الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية ، المقرر إقامتها الصيف المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 نادياً.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى برفقة كل من، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي.

وتقام مباريات الأهلي في المواعيد التالية التي أعلنها "فيفا":

الأهلى ضد إنتر ميامي، 15 يونيو، الساعة 3 الفجر( بتوقيت القاهرة) ، ملعب هارد روك في ميامي.

بالميراس 19 يونيو، الساعة 7 مساء ( بتوقيت القاهرة) ملعب ميتلايف في ولاية نيويورك.

بورتو 22 يونيو، 4 فجراً ( بتوقيت القاهرة) ملعب ميتلايف في ولاية نيويورك.