اخبار الرياضه

فيفا يُخطر الأهلي بمواعيد مبارياته فى كأس العالم للأندية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يُخطر الأهلي بمواعيد مبارياته فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ لبنى عبد اله

السبت، 07 ديسمبر 2024 12:12 م

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي الأهلي مواعيد مباريات المارد الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية ، المقرر إقامتها الصيف المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 نادياً.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى برفقة كل من، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل .

وتقام مباريات الأهلي في المواعيد التالية التي أعلنها "فيفا":

الأهلى ضد إنتر ميامي، 15 يونيو، الساعة 3 الفجر( بتوقيت القاهرة) ، ملعب هارد روك في ميامي.

بالميراس 19 يونيو، الساعة 7 مساء ( بتوقيت القاهرة) ملعب ميتلايف في ولاية نيويورك.

بورتو 22 يونيو، 4 فجراً ( بتوقيت القاهرة) ملعب ميتلايف في ولاية نيويورك.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا