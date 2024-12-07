أن بي ايه: تريبل دابل لجيمس لا يجنب ليكرز الخسارة أمام هوكس

الرياص - اسماء السيد - ميامي : حقق النجم المخضرم ليبرون جيمس ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) لم تجنب فريقه لوس أنجليس ليكرز الخسارة أمام مضيفه أتلانتا هوكس 132 134 بعد التمديد، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبلغ رصيد جيمس 39 نقطة، 11 تمريرة حاسمة و10 متابعات، لكن الغلبة كانت لتراي يونغ الذي سجل 31 نقطة و20 تمريرة حاسمة بينها سلة الفوز من خارج القوس قبل 7.4 ثوان من نهاية الوقت الممدد، ليحقق هوكس فوزه السادس تواليا في المركز الخامس من المنطقة الشرقية (13 11).

ولم يفلح "الملك" ليبرون (39 عاما) بتسجيل سلة بعيدة المدى قبل 1.2 ثانية من الصافرة، فتعرض فريقه لخسارة ثالثة تواليا.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 119 119، بعد محاولة تسجيل ثلاثية من يونغ أحبطها ماكس كريستي.

وإلى جانب ليبرون، سجل النجم الآخر أنتوني ديفيس 38 نقطة، 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة لليكرز، فيما لعب البديلان دي أندري هانتر (26 نقطة) والصربي بوغدان بوغدانوفيتش (20 نقطة) دورا كبيرا في فوز هوكس، بعد تسجيلهما مجموع تسع ثلاثيات.

ورغم الخسارة، رأى مدرب ليكرز جاي جاي ريديك إيجابيات في فريقه الذي خسر سبع مرات في آخر تسع مباريات "قلت للمجموعة إني أقدر مجهودها، نواياها، طاقتها، وبصراحة أحببت كثيرا طريقة تنفيذهم".

تابع "قمنا بما يلزم للفوز في مباراة كرة سلة الليلة. على غرار أورلاندو، أوكلاهوما سيتي، قمنا بما يكفي لفوز في مباراة كرة سلة وأنا ممتن لذلك".