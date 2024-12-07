شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يحتل المركز السادس فى كأس العالم للشيش باليابان والان مع تفاصيل الخبر

احتل محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش المركز السادس فى كأس العالم باليابان بعد الخسارة من بطل إيطاليا بربع النهائى بنتيجة 15-13 .

تأهل حمزة إلى ربع نهائى كأس العالم باليابان بالفوز على بطل فرنسا بنتيجة 15-7 فى دور الـ 16.

تعد هذه البطولة الدولية الثانية لمنتخبات سلاح الشيش هذا الموسم ، حيث أقيمت أول البطولات شهر نوفمبر الماضى بتونس، حيث حقق منتخب مصر لسلاح الشيش المركز السابع في كأس العالم للسلاح بتونس بعد فوزه على منتخب الصين بنتيجة 45-33.

تصدر عبد الرحمن طلبة لاعب المنتخب الوطني للسلاح التصنيف العالمي للناشئين لسلاح الشيش بعد الفوز بذهبية كأس العالم بكولومبيا.

وأحرز عبد الرحمن طلبة لاعب المنتخب الوطني للسلاح الميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال بكأس العالم لناشئي سلاح الشيش والتي أقيمت في كوبا.