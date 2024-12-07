شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام أورلاندو.. الشحات وطاهر وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام أورلاندو مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي



الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – يحيى عطية الله.



الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور.



الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر - محمود كهربا.

وحقق الأهلي فوزا على استاد أبيدجان 4-2 في القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين في الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.