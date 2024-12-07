شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على أورلاندو بيراتس فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

وتنتظر الأهلي مواجهة قوية في بطولة دوري ابطال افريقيا التي يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين، علما بانه فاز في الجولة الولى على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى نحو 30.88 مليون يورو، فيما تصل القيمة التسويقية لفريق أورلاندو بيراتس 21.50 مليون يورو.

وحقق الأهلي فوزا على استاد أبيدجان 4-2 في القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين في الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.