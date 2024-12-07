شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات علي ماهر تضع ثلاثي المصري على خريطة الهدافين والان مع تفاصيل الخبر

أعاد علي ماهر ، المدير الفني للنادي المصري ، إحياء أكثر من موهبة كروية بالفريق البورسعيدي، خاصة في الخط الأمامي للفريق، والذي كان شاهداً على بزوغ نجم مدرب المصري المخضرم، قبل أن يعتزل عالم الساحرة المستديرة بسبب الإصابات المتكررة التي حرمته من استكمال المشوار الكروي.

محمد الشامي

يعيش محمد الشامي، مهاجم النادي المصري، حالة من التألق مع الفريق البورسعيدي، حيث نجح مؤخراً في إحراز هدفي الفوز لفريقه، في مواجهة الزمالك بالدوري والتي انتهت بفوز المصري 1-0، ثم في مواجهة بيراميدز والتي انتهت بنفس النتيجة ليساهم في حسم 6 نقاط غالية لفريقه، كما وضع نفسه في الحسابات الفنية للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن.

صلاح محسن

لمواسم عديدة، عانى صلاح محسن من الجلوس على مقاعد البدلاء في النادي الأهلي، قبل أن يلتحق بالمصري في بداية الموسم الماضي 2023-2024، وسط توقعات باستمرار تراجع اللاعب، غير أن صلاح محسن أثبت أنه على قدر ثقة علي ماهر، وعاد للتألق مع الفريق البورسعيدي، وسجل 3 أهداف خلال مشاركته في 5 مباريات بالموسم الجاري، من بينهم ثنائية في شباك الهلال الليبي بتمهيدي الكونفدرالية، قادت المصري إلى التأهل لدور المجموعات.

ميدو جابر

تألق ميدو جابر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب المصري وحجز مقعداً أساسياً في التشكيل الأساسي للفريق، حيث سجل 11 هدفاً وصنع 6 أهداف آخرين خلال مشاركته مع المصري منذ انضمامه إلى الفريق البورسعيدي بداية الموسم الماضي.

ويستعد المصري لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي في التاسعة مساء غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضم على ماهر المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى 22 لاعباً استعدادا للقاء المرتقب وهم: محمود جاد، محمود حمدى، محمد شحاته لحراسة المرمى، كريم العراقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عمرو سعداوى، أحمد عيد، خالد صبحى لخط الدفاع، محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر، يوسف الجوهرى، عبد الرحيم دغموم، خالد الغندور، أحمد القرموطى، أمادو با، البنينى سامادو أتدجيكو لخط الوسط، محمد الشامى، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجى.

ويقع النادى المصرى بالمجموعة الرابعة التى تضم فرق، الزمالك حامل لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية، بلاك بولز بطل موزمبيق، وإنيمبا بطل نيجيريا.

واستهل المصري دور المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد، بينما استهل بطل موزمبيق مشوار المجموعات بالهزيمة أمام الزمالك بثنائية نظيفة.