شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الزنارى يعوض غياب المثلوثى عن الزمالك أمام إنيمبا والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على الاعتماد على خدمات مصطفى الزنارى فى خط الدفاع لتعويض غياب حمزة المثلوثى عن مباراة إنيمبا النيجيري.

واستبعد البرتغالى جوزيه جوميز الثنائى حمزة المثلوثى وناصر ماهر من رحلة السفر إلى نيجيريا، استعداداً لخوض مباراة إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء قرار المدير الفنى بعد استشارة طبيب الفريق محمد أسامة، حيث يواصل ناصر ماهر التأهيل من الإصابة العضلة الخلفية، فيما يعاني المثلوثي من الإصابة بكدمة في القفص الصدري، تعرض لها خلال مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

كما تغيب عن صفوف الفريق الثنائي محمود شيكابالا و ناصر منسي للإيقاف من الاتحاد الأفريقي بسبب أحداث السوبر الأفريقي وأيضا محمد صبحي حارس الفريق الذي يغيب بسبب التاهيل من إصابة الظهر.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري غداً الأحد في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.