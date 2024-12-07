شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو المصري من رحلة موزمبيق يواصلون التأهيل بالكلية الحربية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل رباعي النادي المصري، حسن علي ، كريم بامبو ، حسين فيصل ، محمد دبش، تدريباتهم التأهيلية بمعسكر الفريق بإستاد الكلية الحربية، تحت إشراف السعيد إبراهيم، المدرب المساعد بالنادي المصري، وذلك بعد استبعادهم من رحلة موزمبيق.

وكشف الدكتور محمود الشحات رئيس الجهاز الطبي بالنادي المصري، عن سبب استبعاد رباعي الفريق، حيث يعاني حسن علي من تمزق في العضلة الخلفية، فيما أصيب الثنائي كريم بامبو ومحمد دبش بإلتواء في الكاحل ، بينما يعاني حسين فيصل من شد بالعضلة الضامة.

ويستعد المصري لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي في التاسعة مساء غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضم على ماهر المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى 22 لاعباً استعدادا للقاء المرتقب وهم: محمود جاد، محمود حمدى، محمد شحاته لحراسة المرمى، كريم العراقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عمرو سعداوى، أحمد عيد، خالد صبحى لخط الدفاع، محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر، يوسف الجوهرى، عبد الرحيم دغموم، خالد الغندور، أحمد القرموطى، أمادو با، البنينى سامادو أتدجيكو لخط الوسط، محمد الشامى، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجى.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مهمة إدارة لقاء المصري وبلاك بولز إلى الطاقم الذي ينتمي إلى دولة نيجيريا حكم الساحة " جوزيف أوجابور "، ومعه مساعد الحكم الأول " عبد المجيد أولايدي " ، ومساعد الحكم الثاني "محمد يعقوبو " ، فيما يقوم " أبو بكر عبد الله "بمهام الحكم الرابع.

ويقع النادى المصرى بالمجموعة الرابعة التى تضم فرق، الزمالك حامل لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية، بلاك بولز بطل موزمبيق، وإنيمبا بطل نيجيريا.

واستهل المصري دور المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد، بينما استهل بطل موزمبيق مشوار المجموعات بالهزيمة أمام الزمالك بثنائية نظيفة.