شكرا لقرائتكم خبر عن موعد تحرك الأهلي إلى استاد أورلاندو لخوض مباراة اليوم بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بعد المحاضرة الفنية التي تعقد فى الثانية عشرة ظهر اليوم، إلى استاد أورلاندو الذي يستضيف مباراة الأهلي وأورلاندو في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض مرانه أمس على استاد أورلاندو الذي يستضيف المباراة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الأمور الفنية.



أدى لاعبو الأهلي فقرات تدريبية متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني واختتم المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين.



ويواجه الاهلي نظيره أورلاندو في الثالثة عصر اليوم السبت في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي فوزا على استاد أبيدجان 4-2 في القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين في الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.