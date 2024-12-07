شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة أورلاندو بيراتس بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، محاضرة فنية للاعبين في الثانية عشرة ظهر اليوم؛ استعداداً لخوض مباراة أورلاندو. ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة مراجعة خطة اللعب وشرح التكليفات المحددة لكل لاعب، وفقا لرؤية الجهاز الفني، ويعقبها إعلان التشكيل الذي يخوض المباراة.



ويلتقي الأهلي مع أورلاندو بيراتس في الثالثة عصر اليوم، السبت، باستاد أورلاندو بمدينة جوهانسبرج ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزا على استاد أبيدجان 4-2 في القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين في الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.