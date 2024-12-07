شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوجه من استاد أورلاندو إلى مطار جوهانسبرج للعودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى من استاد أورلاندو إلى مطار جوهانسبرج مباشرة، عقب انتهاء مباراة أورلاندو؛ لاستقلال الطائرة للعودة إلى القاهرة.

ويشهد برنامج الفريق اليوم تناول وجبة الإفطار في التاسعة صباحا، ويعقبه مران خفيف في فندق الإقامة في العاشرة، ثم تناول وجبة الغداء في الحادية عشرة قبل المحاضرة الفنية الأخيرة المقرر لها الثانية عشرة ظهرا، ويتوجه بعدها الفريق مباشرة إلى استاد أورلاندو.



ويلتقي الأهلي مع أورلاندو في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد أورلاندو ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي فوزا على استاد أبيدجان 4-2 في القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين في الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.