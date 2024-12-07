شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 11 لاعباً عن الزمالك أمام إنيمبا النيجيري.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز جهود 11 لاعباً في مباراة إنيمبا النيجيري المقرر لها غداً، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وجاءات الغيابات كالتالي..



1- عمر عبد العزيز (فني)

2- محمد صبحي (إصابة)

3 - حمزة المثلوثى (إصابة)

4 - أحمد مجدى (إصابة)

5 - حسن أبو المعاطي (فني)

6 - محمد السيد (إصابة)

7 - أحمد حمدي (إصابة)

8 - محمد عاطف (فني)

9 - ناصر ماهر (إصابة)

10- شيكابالا (إصابة وإيقاف)

11 - ناصر منسي (إصابة وإيقاف)

ويدخل البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تحدياً قوياً أمام إنيمبا النيجيرى فى المباراة المقرر لها غداً، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث الخواجة عن استمرار سلسلة الانتصارات بعد الفوز فى الجولة الأولى على حساب بلاك بولز الموزمبيقى.

ويدرس جوزيه جوميز استمرار الاعتماد على مصطفى الزنارى فى خط الدفاع بجوار حسام عبد المجيد بسبب غموض موقف التونسى حمزة المثلوثى من لقاء بطل نيجيريا، حيث يعانى اللاعب من إصابة قوية فى القفص الصدرى، أبعدته عن اللقاء الماضى أمام غزل المحلة بالدورى بالإضافة إلى عمر جابر وأحمد فتوح فى الظهيرين الأيمن والأيسر.

وباتت أوراق جوميز واضحة فى خط وسط الزمالك بالاعتماد على الثلاثى نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، وزيزو كما فعل فى المباريات الماضية لتعويض غياب ناصر ماهر الذى يعانى من شد فى العضلة الخلفية وإجهاد عضلى شديد.

ويفاضل جوميز بين حسام أشرف والتونسي سيف الدين الجزيري لقيادة هجوم القلعة البيضاء، في ظل غياب ناصر منسي بسبب امتثاله للعقوبة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد أحداث مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي كما استقر على تثبيت أحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي في الأجنحة.

ويرفض جوميز المجازفة بمحمد شحاتة في التشكيل الأساسي للمباراة حتى لا تعاوده الإصابة مجدداً، ومن أجل الحفاظ عليه خاصة أن المباراة ستقام في نيجيريا، لذلك يفضل الجهاز الفني تواجد اللاعب على مقاعد البدلاء والدفع به لمدة دقائق على حسب سير اللقاء.