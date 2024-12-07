شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الاجتماع الفنى لمباراة المصري وبلاك بولز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يقام اليوم السبت، الاجتماع الفني لمباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الأحد الموافق الثامن من ديسمبر الجاري، على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة مابوتو ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

المصرى يقع بالمجموعة الرابعة التى تضم فرق، الزمالك حامل لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية، بلاك بولز بطل موزمبيق، وإنيمبا بطل نيجيريا.

وتضم بعثة الفريق البورسعيدى 22 لاعبًا وهم:

محمود جاد، محمود حمدى، محمد شحاته لحراسة المرمى.

كريم العراقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عمرو سعداوى، أحمد عيد، خالد صبحى لخط الدفاع.

محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر، يوسف الجوهرى، عبد الرحيم دغموم، خالد الغندور، أحمد القرموطى، أمادو با، البنينى سامادو أتدجيكو لخط الوسط، ومحمد الشامى، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجى فى خط الهجوم.