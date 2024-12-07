شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يتأهل إلى ربع نهائى كأس العالم للشيش فى اليابان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 07 ديسمبر 2024 10:25 ص
تأهل محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش إلى ربع نهائى كأس العالم باليابان بالفوز على بطل فرنسا بنتيجة 15-7 فى دور الـ16.
وتضم قائمة اللاعبين كلا من، محمد حمزة وعبد الرحمن طلبة وأيمن الغايش وسيف الغايش.
تعد هذه البطولة الدولية الثانية لمنتخبات سلاح الشيش هذا الموسم ، حيث أقيمت أول البطولات شهر نوفمبر الماضى بتونس، حيث حقق منتخب مصر لسلاح الشيش المركز السابع في كأس العالم للسلاح بتونس بعد فوزه على منتخب الصين بنتيجة 45-33.
تصدر عبد الرحمن طلبة لاعب المنتخب الوطني للسلاح التصنيف العالمي للناشئين لسلاح الشيش بعد الفوز بذهبية كأس العالم .
وأحرز عبد الرحمن طلبة لاعب المنتخب الوطني للسلاح الميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال بكأس العالم لناشئي سلاح الشيش والتي أقيمت في كوبا.
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