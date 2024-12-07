شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يتأهل إلى ربع نهائى كأس العالم للشيش فى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

تأهل محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش إلى ربع نهائى كأس العالم باليابان بالفوز على بطل فرنسا بنتيجة 15-7 فى دور الـ16.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من، محمد حمزة وعبد الرحمن طلبة وأيمن الغايش وسيف الغايش.

تعد هذه البطولة الدولية الثانية لمنتخبات سلاح الشيش هذا الموسم ، حيث أقيمت أول البطولات شهر نوفمبر الماضى بتونس، حيث حقق منتخب مصر لسلاح الشيش المركز السابع في كأس العالم للسلاح بتونس بعد فوزه على منتخب الصين بنتيجة 45-33.

تصدر عبد الرحمن طلبة لاعب المنتخب الوطني للسلاح التصنيف العالمي للناشئين لسلاح الشيش بعد الفوز بذهبية كأس العالم .

وأحرز عبد الرحمن طلبة لاعب المنتخب الوطني للسلاح الميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال بكأس العالم لناشئي سلاح الشيش والتي أقيمت في كوبا.