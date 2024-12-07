شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون جنيه فى خزينة اتحاد الكرة قبل تسليم المهمة للمجلس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أكد مسئولو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى برئاسة جمال علام ، أن هناك 100 مليون جنيه في خزينة اتحاد الكرة للمجلس الجديد إلي جانب مليون و500 ألف دولار وديعة دولارية في خزينة الجبلاية ، وتم اعداد تقرير شامل بالمصروفات و الإيرادات التي تمت خلال الفترة الماضية لتسليمها لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد عقب توليهم المهمة في 12 ديسمبر الجارى .

وانتهت اللجنة الانتخابية باتحاد الكرة برئاسة المستشار على النمر، من فحص الطعون المقدمة ضد قائمة هانى أبو ريدة، وأصدرت اللجنة قرارها برفض كل الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها 10 ديسمبر 2024.

وتقدمت قائمة هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.