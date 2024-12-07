شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستقر على تشكيل الزمالك أمام أنيمبا النيجيري بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالى جوزيه جوميز على تشكيل مباراة إنيمبا النيجيري المقرر لها غداً الأحد حيث من المتوقع أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حسام عبد المجيد،مصطفى الزناري،عمر جابر،أحمد فتوح،خط الوسط: عبد الله السعيد،دونجا،أحمد فتوح ، خط الهجوم: زيزو،مصطفى شلبي وحسام أشرف.

يلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري فى السادسة مساء غداً الأحد على ملعب جودسويل أكبابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدارلية الأفريقية.

الزمالك يتواجد على رأس المجموعة الرابعة وبرفقته أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

مع العلم أن الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.