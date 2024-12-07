شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحل ضيفاً ثقيلا على أورلاندو بيراتس اليوم فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

وحقق الأهلي فوزا على استاد أبيدجان 4-2 في القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين في الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ثم حقق الفوز على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين على ستاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات

فيما بدأ أورلاندو بيراتس رحلته بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا من الدور الأول بتخطى عقبة كنابس سبورت بطل مدغشقر بالتعادل السلبى ذهاباً والفوز برباعية دون رد إياباً كما تخطى عقبة جوانينج جالاكسي بطل بوتسوانا بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بهدف دون رد ثم الفوز على شباب بلوزداد المغربى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الليلة كل من كريم فؤاد وعلى معلول ومحمد هانى ومصطفى شوبير ومحمد عبدالله بسبب الإصابة ، وكريم نيدفيد وسمير محمد ومصطفى أبوالخير ويوسف أيمن لأسباب فنية.

ومن جانبه طالب كولر لاعبى الاهلى بمواصلة الانتصارات على الصعيد الافريقى خاصة في ظل التعادل مرتين على التوالي في الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبى أمام البنك الاهلى مشدداً على ضرورة تحقيق الانتصار خارج الارض لضمان تخطى عقبة دور المجموعات.

ويعود للأهلى مهاجمه وسام أبو علي بعدما غاب عن آخر 3 مباريات لفريق الأهلي وتأثر خط الهجوم بشكل واضح، ليسقط حامل لقب الدوري المصري في فخ التعادل 1-1 وبدون أهداف أمام الاتحاد السكندري والبنك الأهلي تواليا، وبينهما انتزع فوزا صعبا 4-2 على حساب استاد أبيدجان.

كما استعاد الأهلي جهود مدافعه الدولي المغربي أشرف داري للمرة الأولى منذ مشاركة الأخير في الفوز 3-0 على العين الإماراتي في بطولة كأس أبطال (أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ).

وغاب أشرف داري عن أغلب مباريات الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2024 قادما من بريست الفرنسي، بسبب كثرة الإصابات.

ومن جانبه أكد جوزيه ريفيرو، المدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أنه سيعمل على جعل ملعبهم مكانًا غير سهل على النادي الأهلي، وقال جوزيه ريفيرو في تصريحات نقلتها شبكة كيك أوف الجنوب إفريقية: "أعتقد أنه من المبكر التكهن، ولكن من الواضح أن الأهلي سيكون الفريق المرشح للتأهل، أيًا كانت المجموعة التي يلعب بها".

وأضاف المدرب الإسباني: "إنها أول تجربة لنا في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث نواجه خصومًا أقوياء، نحاول أن نتعامل مع كل مباراة على حدة. سنواجه الأهلي في المباراة التالية على أرضنا".

وتابع: "إنها مباراة مختلفة، وعلينا أن نكون منصفين مع لاعبينا ومجموعتنا، ومع الجميع.. سنحرص على ألا يكون ملعبنا مكانًا سهلًا لأي فريق في هذه المجموعة".

وأكمل: "ليس هناك الكثير من اللاعبين في تشكيلتنا الأساسية لديهم خبرة في تلك البطولة. لذا، لا يمكننا إلا أن ننمو، بعد أن أتيحت لنا الفرصة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا والتي كانت أحد أهدافنا قبل موسم واحد، وتمكنا أخيرًا من القيام بذلك".

وواصل: "سيستفيد فريقنا الشاب والنادي بشكل كبير من فرصة التواجد في دور المجموعات.. نريد أن نذهب لأبعد مدى ممكن بالطبع، ولكن فيما يتعلق بالخبرة التي سيكتسبها هؤلاء اللاعبون، والخبرة التي يكتسبونها أيضًا عندما يذهبون مع المنتخب، فهذا شيء أنا متأكد من أن أورلاندو سيستفيد منه في المستقبل القريب".

وأتم جوزيه ريفيرو تصريحاته قائلًا: "الطريقة التي تعاملنا بها مع مباراة شباب بلوزداد، ومدى قدرة فريقنا التنافسية منذ الدقيقة الأولى، ومستوى الثقة التي أظهرناها في المباراة، فهذا يتحدث بشكل جيد جدًا عن عقلية الفريق