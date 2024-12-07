شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الرابعة الثلاثاء المقبل، بعدما أقيمت 3 نسخ من قبل، توج بها فيوتشر فى المرة الأولى، وسيراميكا حصل عليها مرتين.

وتعد بطولة كأس رابطة الأندية مؤهلة إلى بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يشارك فيه 4 أندية (بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة والفريق الذي يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة).



فاز الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك 7-6 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.

ويشارك في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم 18 فريقًا المشاركين في بطولة الدوري المصري الممتاز على رأسهم الأهلي والزمالك، وتم تقسم الأندية على 4 مجموعات، بواقع مجموعتين تضمان 5 فرق لكل واحدة ومجموعتين تضمان 4 فرق.

وتواجد الزمالك على رأس المجموعة الأولى والمصري البورسعيدي على رأس المجموعة الثانية والأهلي، بطل الدوري على رأس المجموعة الثالثة وبيراميدز وصيف الدوري وبطل كأس مصر على رأس المجموعة الرابعة، على أن يقام نهائي بطولة كأس الرابطة يوم 10 يونيو.

مجموعات كأس الرابطة المصرية

المجموعة الأولى



- الزمالك

- سموحة

- مودرن سبورت

- بتروجت

- الجونة

المجموعة الثانية



- المصري

- سيراميكا

- زد

- البنك الأهلي

- غزل المحلة

المجموعة الثالثة



- الأهلي

- طلائع الجيش

- إنبي

- فاركو

المجموعة الرابعة

- بيراميدز

- الاتحاد السكندري

- الإسماعيلي

- حرس الحدود

ويحصل بطل كأس الرابطة على جائزة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه، كما يحصل صاحب صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وكل نادي يشارك في البطولة يحصل على 100 ألف جنيه.

مباريات كأس الرابطة للأندية

الجولة الأولى:

الأهلي × إنبي- ستاد القاهرة

سيراميكا × البنك الأهلي- استاد المقاولون العرب

حرس الحدود × الإسماعيلي- ستاد حرس الحدود

بيراميدز × الاتحاد السكندري- ستاد الدفاع الجوي

فاركو × طلائع الجيش- ستاد حرس الحدود

غزل المحلة × زد- ستاد غزل المحلة

مودرن سبورت × بتروجت- ستاد القاهرة

الجونة × سموحة- ستاد خالد بشارة

الجولة الثانية

البنك الأهلي × غزل المحلة- ستاد القاهرة

سموحة × بتروجت- ستاد الإسكندرية

المصري × زد- ستاد برج العرب

الزمالك × الجونة- ستاد القاهرة

الجولة الثالثة

طلائع الجيش × الأهلي- ستاد الكلية الحربية

البنك الأهلي × المصري- ستاد برج العرب

سيراميكا × غزل المحلة- ستاد المقاولون العرب

الاتحاد السكندري × حرس الحدود- ستاد الإسكندرية

إنبي × فاركو- ستاد بترو سبورت

مودرن سبورت × سموحة- ستاد القاهرة

بتروجت × الزمالك- ستاد الكلية الحربية

الإسماعيلي × بيراميدز- ستاد الإسماعيلية

الجولة الرابعة

زد × البنك الأهلي- ستاد القاهرة الدولي

المصري × سيراميكا - ستاد برج العرب

بتروجت × الجونة- ستاد الكلية الحربية

الزمالك × مودرن سبورت- ستاد القاهرة

الجولة الخامسة

الأهلي × فاركو- ستاد القاهرة

حرس الحدود × بيراميدز- ستاد حرس الحدود

الإسماعيلي × الاتحاد السكندري- ستاد الإسماعيلية

طلائع الجيش × إنبي- ستاد جهاز الرياضة

سموحة × الزمالك- ستاد برج العرب

الجونة × مودرن سبورت- ستاد خالد بشارة

زد × سيراميكا - ستاد القاهرة

غزل المحلة × المصري- ستاد برج العرب.