شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات اليد أمام تونس لتحديد برونزية أفريقيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب سيدات كرة اليد نظيره التونسى اليوم السبت، للمنافسة على برونزية بطولة أفريقيا التى تستضيفها الكونغو والتى شهدت تأهل الفراعنة إلى بطولة العالم لأول مرة بالتاريخ بالوصول إلى المربع الذهبى.

وخسر منتخب سيدات كرة اليد أمس الجمعة أمام نظيره الأنجولي بنتيجة 36 -22 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى الكونغو.

وتأهل منتخب سيدات اليد إلى نصف النهائى بعد الفوز على نظيره الكونغولي بنتيجة 23-22 فى إطار ربع نهائى بطولة أفريقيا، والتى تستضيفها جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، وهى البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة، والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025.

وتأهل منتخب السيدات لكرة اليد إلى دور الثمانية رسميا بالفوز على نظيره كاب فيردى بنتيجة 27-24 فى ختام مواجهاته بالدور الأول بمنافسات كأس الأمم الأفريقية.

ونجح منتخب سيدات كرة اليد فى تحقيق الفوز فى أول وثانى اللقاءات على الكونغو والجزائر على التوالى، قبل الخسارة أمام السنغال ثم الفوز على كينيا.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: فرح الشاذلي، مي جمعة، منة السيد، مروة عيد، ملك طلعت، سارة الخولي، يارا هاني، روان سعيد، ليلي هيثم، فاطمة عرابي، شهد حسام، مريم عمر، أمينة هشام، لوجي عبيد، تقي كمال، رانا راضي، ونوران خالد.

وتضم قائمة منتخبنا الوطنى المصرى الأول للسيدات لكرة اليد كلا من: عبده عبد الوهاب المشرف العام على المنتخبات الوطنية للسيدات ورامى عبد اللطيف المدير الفنى ومحمد عبد الكريم المدرب العام ومحمد عبد المنعم مدرب حراس المرمى، وحازم حامد محلل فنى وإيمان مرجان المدير الإدارى ومروج جلال نديم أخصائية علاج طبيعى.