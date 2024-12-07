شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام باتحاد الكرة تتقدم باستقالة جماعية 11 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة ياسر عبد الرؤوف، تقديم استقالة جماعية يوم 11 ديسمبر الجارى ،وتحديدا بعد نهاية انتخابات اتحاد الكرة المقرر لها يوم 10 والتي سيتم من خلالها تنصيب المجلس الجديد برئاسة هاني أبو ريدة بعد فوزه و قائمته بالتزكية .

وقرر ياسر عبد الرؤوف تقديم الاستقالة من أجل رفع الحرج عن مجلس الجبلاية الجديد في حالة رغبتهم في استقدام اسماء جديدة لرئاسة لجنة الحكام ، حيث تردد في الفترة الأخيرة علي لسان أبو ريدة تفكيره في استقدام خبير أجنبي لرئاسة اللجنة خلال الفترة المقبلة .

وتضم القائمة كلاً من هاني أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلي نائبا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

في سياق متصل ، طالبت لجنة الحكام الرئيسية من جميع المناطق و الفروع التنبيه علي الحكام بعدم التعامل علي السوشيال ميديا في الموضوعات الخاصة بالتحكيم او الظهور بملابس التحكيم في الدعايا لأي منتج ، أوالتحدث لوسائل الإعلام دون موافقة اللجنة .