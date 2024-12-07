شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مرشحين يتنافسون على رئاسة اتحاد الدراجات.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم السبت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للدراجات، لاختيار مجلس إدارة جديد للدورة 2024/ 2028، حيث ينافس خمسة مرشحين على رئاسة اتحاد الدراجات، هم: محمد البخاري وأيمن سعد وعصام عاشور وخالد عوف وطلعت عبده.

وعلى منصب العضوية تقدم 21 شخصًا بأوراق ترشحهم وهم: "سمر حامد، ندى الناصر، محمد حجازي، هشام عزام، أشرف حجازي، علي بركة، إيهاب صبري، سمير عبد العظيم، أحمد جابر، أحمد مصطفى".

بالإضافة إلى "أيمن شوقي، محمد عمران، عبد السلام عبد المنعم، هاني سعيد، محمد قزامل، ياسر عبد الرحمن، أحمد بدير، هديل مجدي، هشام فخري، أحمد كسبه، وأحمد عيد".

وسيتم اختيار رئيس و9 أعضاء في الجمعية العمومية التي تضم 21 هيئة رياضية لها حق الحضور والتصويت.