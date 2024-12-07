شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يتحدث فى مؤتمر صحفي اليوم عن مواجهة بلاك بولز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يتحدث علي ماهر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي المصري في مؤتمر صحفي اليوم السبت، عن اللقاء المرتقب لفريقه أمام مضيفه بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غداً الأحد الموافق الثامن من ديسمبر الجاري، على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة مابوتو ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتضم البعثة - التي يترأسها محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول - 37 فردًا من بينهم 22 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة علي ماهر وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات.

وضم على ماهر 22 لاعباً استعدادا للقاء المرتقب وهم:

محمود جاد، محمود حمدى، محمد شحاته لحراسة المرمى.

كريم العراقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عمرو سعداوى، أحمد عيد، خالد صبحى لخط الدفاع.

محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر، يوسف الجوهرى، عبد الرحيم دغموم، خالد الغندور، أحمد القرموطى، أمادو با، البنينى سامادو أتدجيكو لخط الوسط.

محمد الشامى، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجى.

ويقع النادى المصرى بالمجموعة الرابعة التى تضم فرق، الزمالك حامل لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية، بلاك بولز بطل موزمبيق، وإنيمبا بطل نيجيريا.

واستهل المصرى مشواره فى بطولة الدورى بالفوز على طلائع الجيش 2-0، ثم التعادل 0-0 مع الجونة، قبل أن يفوز فى الجولة الثالثة على الزمالك 1-0، ثم فاز أخيراً على بيراميدز 1-0.