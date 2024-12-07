شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وأورلاندو بيراتس اليوم السبت فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم السبت لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلي مع نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى على ملعب أورلاند وستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ مجموعة الاهلى فى دوري أبطال أفريقيا

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

2_ مشوار الاهلى وأورلاندو بيراتس فى دوري الابطال

وحقق الأهلي فوزا على استاد أبيدجان 4-2 في القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين في الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

الأهلي تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ثم حقق الفوز على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين على ستاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات

فيما بدأ أورلاندو بيراتس رحلته بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا من الدور الأول بتخطى عقبة كنابس سبورت بطل مدغشقر بالتعادل السلبى ذهاباً والفوز برباعية دون رد إياباً كما تخطى عقبة جوانينج جالاكسي بطل بوتسوانا بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بهدف دون رد ثم الفوز على شباب بلوزداد المغربى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات.

3_القيمة التسويقية للأهلى وأورلاندو بيراتس

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى نحو 30.88 مليون يورو، فيما تصل القيمة التسويقية لفريق أورلاندو بيراتس 21.50 مليون يورو.