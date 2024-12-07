شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وأورلاندو بيراتس اليوم السبت فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد اللهالسبت، 07 ديسمبر 2024 06:30 ص
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم السبت لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلي مع نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى على ملعب أورلاند وستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..1_ مجموعة الاهلى فى دوري أبطال أفريقيا
الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.2_ مشوار الاهلى وأورلاندو بيراتس فى دوري الابطال
وحقق الأهلي فوزا على استاد أبيدجان 4-2 في القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين في الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.
الأهلي تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ثم حقق الفوز على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين على ستاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات
فيما بدأ أورلاندو بيراتس رحلته بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا من الدور الأول بتخطى عقبة كنابس سبورت بطل مدغشقر بالتعادل السلبى ذهاباً والفوز برباعية دون رد إياباً كما تخطى عقبة جوانينج جالاكسي بطل بوتسوانا بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بهدف دون رد ثم الفوز على شباب بلوزداد المغربى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات.3_القيمة التسويقية للأهلى وأورلاندو بيراتس
تبلغ القيمة التسويقية للأهلى نحو 30.88 مليون يورو، فيما تصل القيمة التسويقية لفريق أورلاندو بيراتس 21.50 مليون يورو.
4_ مواجهات الاهلى مع أورلاندو بيراتس
التقى الأهلي مع أورلاندو 6 مرات، فاز في واحدة منها وانتصر الفريق الجنوب أفريقي مرتين، بينما تعادلا في 3 مناسبات، مع العلم أن المرة الوحيدة التي حقق فيها النسور الحمر الفوز على أورلاندو حقق خلالها دوري أبطال أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه، بعدم جاءت في نهائي نسخة 2013.
المفارقة أن نسخة 2013 لدوري الأبطال شهدت 4 مواجهات بين الفريقين، بواقع 2 في دور المجموعات و2 في النهائي، وفي نهائي تلك النسخة تعادل الفريقان (1-1) ذهابا في جنوب أفريقيا، ثم انتصر الأهلي إيابا في القاهرة (2-0).
مواجهات الأهلي وأورلاندو:
أورلاندو 3 × 0 الأهلي - مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2013
الأهلي 0 × 0 أورلاندو - مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2013
أورلاندو 1 × 1 الأهلي - نهائي دوري أبطال أفريقيا 2013
الأهلي 2 × 0 أورلاندو - نهائي دوري أبطال أفريقيا 2013
أورلاندو 1 × 0 الأهلي - نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية 2015
الأهلي 3 × 4 أورلاندو - نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية 20155_ أرقام كولر مع الاهلى
خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 129 مباراة، فاز فى 94 لقاءً وتعادل فى 24 مباراة، وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 250 هدفا وتلقت شباكه 82، وخرج بشباك نظيفة فى 75 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز .(5-2)
وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادىء مرة.
وحظى كولر بدعم هائل من قبل جماهير ناديه بسبب العلاقة الجيدة التي تربطه بهم وكذلك إدارة النادي، خاصة مع الألقاب التي حققها، لدرجة أنه تم تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ليستمر حتي نهاية موسم 2026.
وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلي 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع المارد الأحمر.
ولم يحقق كولر أي بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية في تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف الفيفا.
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