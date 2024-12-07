شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يضع الرتوش النهائية على خطة الزمالك لعبور إنيمبا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يضع جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اليوم السبت، الرتوش النهائية على خطة عبور إنيمبا النيجيري، في المباراة المقرر إقامتها غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية حيث يرغب البرتغالى في مواصلة الانتصارات على الصعيد القاري بعد الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي في الجولة الأولى .

وحذر جوميز اللاعبين من التهاون أمام مرمى إنيمبا، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق النيجيري، ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط،وتصدر المجموعة.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات إنيمبا لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى بطل نيجيريا وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التى تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتى كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقى.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.