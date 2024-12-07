شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه إم فى إم النيجيرى ببطولة أفريقيا لأندية سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم فريق سيدات سلة الأهلي نظيره إم فى إم النيجيرى فى أولى مباريات بطولة أفريقيا لأندية السلة، والتى تقام بالسنغال فى الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجاري.

ويقع الأهلى فى المجموعة الأولى بجانب فرق ڤيل دو داكار السنغالي، فاب الكاميرونى وإم في إم النيجيرى.

وتضم قائمة الأهلي فى البطولة كلا من دينا عمرو، ريم موسى، رنيم الجداوي، ميرال أشرف، تمارا نادر، نادين سلعاوي، يارا أسامة، فريدة وائل، بريانا ماركيز، نديوما كان، ديايشا فير، مادجيجوين سيني.