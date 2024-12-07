شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يذاكر مباريات فاركو استعداداً لظهور الطلائع بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

يعكف عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش على دراسة مباريات فاركو فى الدوري المصري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البرتقالى قبل ملاقاته بكأس الرابطة.

اتفق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مع نظرائهم فى نادى نجمة سيناء على خوض مباراة ودية تجمع الفريقين عصر غداً الاحد على ستاد جهاز الرياضة فى إطار الاستعداد لمواجهة فاركو بكأس الرابطة.

فاز فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني علي فريق قها بتسعة اهداف دون رد في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين عصر أمس الخميس علي ستاد جهاز الرياضة.

وسجل أهداف الطلائع كل من أحمد الشيخ هدفين وهدف لكل من أحمد سمير وأحمد علاء وحامد الجابري ومحمد بسيوني وعلي حمدى ولويس وفارس صالح" ، وشهدت المباراة تألق محمد بسيوني اللاعب الصاعد في صفوف الطلائع بعدما سجل هدفا وصنع اخر .

ويعكف عبد الحميد بسيونى على لاعبيه لمواجهة فاركو فى كأس الرابطة المقرر لها 12 ديسمبر الجارى، ثم مواجهة بتروجت يوم 19 ديسمبر باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الطلائع من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة قبل أن يفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى الجولة الرابعة.