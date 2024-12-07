شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري بالكونفدرالية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اليوم السبت الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك مع إنيمبا النيجيري المقرر لها السادسة مساء غداً الاحد على ملعب جودسويل أكبابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدارلية الأفريقية ، الذي سيتم خلاله الإتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالمباراة سواء موعد الوصول إلى أرض الملعب أو الزي الخاص بكل فريق أو حضور الجماهير وغيرها من ترتيبات اللقاء.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التى تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتى كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقى.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.