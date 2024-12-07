شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم افتتاح بطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

تفتتح اليوم منافسات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة، والتى تقام باتحاد الشرطة الرياضى فى الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجاري، وتبدأ المنافسات صباحا بينما يقام حفل الافتتاح و النهائي مساء اليوم.

ويشارك فى البطولة 8 دول بخلاف مصر المستضيفة وهى روسيا، إيران، العراق، الأردن، غينيا، أفغانستان، بلغاريا بالإضافة إلى الصين.

وتُعد بطولة إبراهيم مصطفى هى الأولى للمجلس الجديد بعد الانتخابات، والتى أسفرت عن فوز سعيد صلاح برئاسة الاتحاد، وحسم منصب نائب الرئيس اللواء محمد محمود، وفاز بمنصب السكرتير العام إبراهيم عادل.

وفى منصب أمانة الصندوق أحمد محمود، بينما فاز بمنصب العضوية، وائل توفيق ومحمود عكاشة وسيد جمعة ومصطفى محمد وأشرف حافظ.